Galatasaray 'ın ve Türk Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Suat Kaya, Ankara Ulus'taki evinin kirasını 2020 yılının Nisan ayından beri ödemediği iddiasıyla mahkemelik oldu ve ilk açıklamayı Ajansspor'a yaptı.

Suat Kaya, "Haberleri ben de okudum. Ev sahibi haberleri servis etmiş olabilir. Pandemi döneminde ilk 3 ay ödeme yapmadım. Avukatlarım görüşmeler yapıyor. Haberde geçen rakamlar doğru değil. 200 bin TL nedir? Ben yalıda oturmadım." ifadelerini kullandı.

Serik Belediyespor'la mahkeme sürecinin sürdüğünü söyleyen Kaya, "Serik Belediyespor'la mahkeme sürecim devam ediyor. O dönem yöneticiler beni arayıp, ulaşamadıklarını söylediler fakat şimdi siz aradınız ve ulaştınız. Telefonum kapalı mı? İşte konuşuyoruz." dedi.

Serik Belediyespor'dan neden ayrıldı?

Suat Kaya, Serik Belediyespor'da 15 gün görev almış ve sadece 1 maç takımın başında olmuştu.

Serik Belediyespor yönetimi, Kaya'ya uzun süre ulaşamadıklarını telefonunun kapalı olduğunu kamuoyu ile paylaşmış ve deneyimli hocanın sözleşmesi feshedilmişti.