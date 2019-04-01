Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü evinde Etimesgut Belediyespor'la şampiyonluk yolunda kritik maça çıkacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, takıma uyarılarda bulundu.

En yakın rakipleri Tuzlaspor'un 6 puan önünde liderlik koltuğuna oturmalarına rağmen şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunu belirten Kaya, "Biz ayakları yere sağlam basan bir takımız. Elbette avantajımızı biliyoruz. Ancak kalan 6 haftada maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İşimize odaklanacağız. Deneyimli bir takıma sahibim. Her maçı final gözüyle oynayıp lig sonunda sevineceğiz" diye konuştu.

DHA