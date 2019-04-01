Suat Kaya'dan rehavet uyarısı

Etimesgut Belediyespor'la şampiyonluk yolunda kritik maça çıkacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, takıma uyarılarda bulundu.

01 Nisan 2019, Pazartesi 18:11 Son Güncelleme:
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Suat Kaya'dan rehavet uyarısı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü evinde Etimesgut Belediyespor'la şampiyonluk yolunda kritik maça çıkacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, takıma uyarılarda bulundu.

En yakın rakipleri Tuzlaspor'un 6 puan önünde liderlik koltuğuna oturmalarına rağmen şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunu belirten Kaya, "Biz ayakları yere sağlam basan bir takımız. Elbette avantajımızı biliyoruz. Ancak kalan 6 haftada maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İşimize odaklanacağız. Deneyimli bir takıma sahibim. Her maçı final gözüyle oynayıp lig sonunda sevineceğiz" diye konuştu.

DHA

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