Suat Kaya, kirasını 1 yıldır ödemediği için mahkemelik oldu

Suat Kaya 1 yıldır kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği. Hacizlik olacağını öğrenen Suat Kaya evi boşaltıp kaçtı. Ev sahibi ise alacağının peşinde düştü ve Suat Kaya'yı arıyor.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, aylık kirası 16 bin lira olan dairede 1 senedir kira vermeden oturduğu iddia edilen Suat Kaya'nın borcu 200 bin lirayı aşıyor. Uzun süredir Ulus Çamlıtepe'de bir sitede oturan Suat Kaya'nın bir senedir kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik oldu.

Suat Kaya teknik direktörlük kariyerinde son olarak Serik Belediyespor'u 15 gün çalıştırmıştı. Serik Belediyespor'dan sadece 1 maç görev yapan Kaya, yönetim kendisine uzun süre telefonla ulaşamayınca sözleşmesi feshedilmişti.

Ondan önce ise Sakaryaspor'un başına geçen Kaya 2 ay da burada görev yaptı. 3 sezon çalıştığı Menemen Belediyespor'dan ise 2019 Haziran'da ayrılmıştı.







