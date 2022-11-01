Suat Kaya için şok iddia! Henüz 12 gün olmuştu

2 hafta önce TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un başında geçen Suat Kaya ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.

KAYA: HAYAL KIRIKLIĞI

Lige kötü gidişini sürdüren ve 12. sırada bulunan Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü’ne de 3-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Kaya, müsabakanın ilk 20 dakikası haricinde kötü bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, “8 gün önce göreve başladım. 2. günde kupa maçında güzel bir tur atladık. Bay haftasını iyi çalışarak geçirdiğimizi, rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Kurgumuz ona göreydi. Öne geçtik fakat ondan sonra 45 dakika çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Ne geriye yaslanmak ne de korkak oynamak benim oyun tarzım değil. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olmaya çalıştık. İkinci yarının tek pozisyonu 85’te direkten dönen topumuz. Üzüntülüyüz. Sadece ilk 20 dakika oynayabildik. Sonrasında en geriden en ileriye kadar tam bir hayal kırıklığına uğratan bir oyuncu grubu vardı. Düzelteceğiz, düzeltmek zorundayız. Temaslı oyunu seven takımın bu kadar geri kaçmaması lazım” şeklinde konuştu

YOLLAR AYRILDI İDDİASI

Futbol Anadolu'nun haberine göre 1. Lig'de oynadığı 10 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 4 yenilgi alan Tuzlaspor'da 19 ekimde göreve gelen Suat Kaya ile yollarını ayırdı.

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TUZLASPOR 4. YENİLGİSİNİ TATI

TFF 1. Lig'de 12 puanla 12. sırada bulunan Tuzlaspor, bu sezon ligde 3 yenilgi, 3 beraberlik ve 4 galibiyet aldı.

Adanaspor 1 : 1 Tuzlaspor

Tuzlaspor 0 : 2 Bandırmaspor

Sakaryaspor 2 : 0 Tuzlaspor

Tuzlaspor 4 : 1 Erzurumspor FK

Gençlerbirliği 1 : 2 Tuzlaspor

Tuzlaspor 1 : 1 Pendikspor

Boluspor 0 : 0 Tuzlaspor

Tuzlaspor 0 : 1 Altınordu

Göztepe 0 : 2 Tuzlaspor

Tuzlaspor 1-3 Anakara Keçiörengücü

BİRÇOK KULÜP ÇALIŞTIRDI

Galatasaray 'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve sarı kırmızılı takımın UEFA Kupasını kazandığı 2000'li yıllarda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Suat Kaya, futbolculuk kariyeri sona erdikten sonra teknik direktörlüğe başladı. Kaya, Gaziantep BB, Göztepe, Bucaspor, Menemen Belediye, Sakaryaspor, Serik Belediye, Tuzlaspor ve Eskişehirspor'da görev yaptı.