Suat Kaya: Düzelteceğiz, düzeltmek zorundayız

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü’ne 3-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaya, müsabakanın ilk 20 dakikası haricinde kötü bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, “8 gün önce göreve başladım. 2. günde kupa maçında güzel bir tur atladık. Bay haftasını iyi çalışarak geçirdiğimizi, rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Kurgumuz ona göreydi. Öne geçtik fakat ondan sonra 45 dakika çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Ne geriye yaslanmak ne de korkak oynamak benim oyun tarzım değil. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olmaya çalıştık. İkinci yarının tek pozisyonu 85’te direkten dönen topumuz. Üzüntülüyüz. Sadece ilk 20 dakika oynayabildik. Sonrasında en geriden en ileriye kadar tam bir hayal kırıklığına uğratan bir oyuncu grubu vardı. Düzelteceğiz, düzeltmek zorundayız. Temaslı oyunu seven takımın bu kadar geri kaçmaması lazım” şeklinde konuştu. (İHA)