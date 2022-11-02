Suat Kaya ayrılığın ardından ilk kez konuştu! 'İstifa ettim çünkü...'

Spor Toto 1. Lig takımı Tuzlaspor, Suat Kaya ile yollarını ayırmış ve hemen ardından teknik direktörlük görevi için Barış Yılmazer'le anlaştı.





İLK KEZ KONUŞTU

Tecrübeli teknik direktör Kaya'nın, İstanbul temsilcisi Tuzlaspor'daki görevi sadece 10 gün sürdü. Deneyimli teknik adam ayrılık sonrası ilk kez açıklama yaptı.

'ÖYLE İCAP ETTİ AYRILDIK'

Suat Kaya, "Öyle icap etti ayrıldık, karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Bize, 'bırakmanız gerek' diyorlarsa, onu ima ediyorlarsa istifa ederiz. Ben de istifa ettim. Bu konuyu dallandırıp budaklandırmanın da anlamı yok. Hayırlısı olsun iki taraf için..." ifadelerini kullandı.

11 HAFTADA 3 HOCA GİTTİ

Tuzlaspor, sezona Cenk Laleci ile başladı, sonrasında Eren Şafak ve Suat Kaya geldi. Kaya ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, ligin 11. haftasında 4. hoca olarak Barış Yılmazer'le anlaştı.

TUZLASPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

1. Lig'de 12 puanla 12. sırada yer alan Tuzlaspor, bu hafta deplasmanda Denizlispor 'la karşılaşacak.





SUAT KAYA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Galatasaray 'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve sarı kırmızılı takımın UEFA Kupasını kazandığı 2000'li yıllarda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Suat Kaya, futbolculuk kariyeri sona erdikten sonra teknik direktörlüğe başladı. Kaya, Gaziantep BB, Göztepe , Bucaspor, Menemen Belediye, Sakaryaspor, Serik Belediye, Tuzlaspor ve Eskişehirspor'da görev yaptı. (Ajansspor)