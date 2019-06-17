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Suat Kaya, Akhisarspor'u bekliyor

Suat Kaya, Akhisarspor'u bekliyor

17 Haziran 2019, Pazartesi 11:26
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Suat Kaya, Akhisarspor'u bekliyor

İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'un prensipte anlaşma sağladığı teknik direktör Suat Kaya, 20 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan genel kurulu beklemeye başladı. Başkan Hüseyin Eryüksel'in tek liste ile gireceği genel kurulun ardından deneyimli teknik adamın, yeşil-siyahlılarla sözleşme imzalayacağı vurgulandı. 1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir ekipte çalışmak istediğini açıklayan Kaya, "Akhisarspor önemli bir kulüp. Yeniden Süper Lig'e dönmeyi çok istiyor. Şu an beklemedeyim" diye konuştu. Geçen sezon Menemen Belediyespor'u 1'inci Lig'e çıkarıp tarihi bir başarı elde eden Suat Kaya, Yunanistan, Almanya ve Kuveyt'ten gelen teklifleri geri çevirdi.

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