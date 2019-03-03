Suat Çelen: Üzüntülüyüz, Allah kimsenin başına vermesin

Çelen, Türkiye Cimnastik Şampiyonası’nın devam ettiği Mersin’de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 24 ilden sporcuların katıldığı bir şampiyona düzenlediklerini anımsattı.

Şampiyonaya Türkiye genelinden illeri temsilen kafilelerin geldiğini aktaran Çelen, şöyle konuştu:

"Dün yarışmaları biten kafilelerin çoğu döndü. Müsabakalar devam ediyor. Bolu ili kafilesi 24 kişilik ekibiyle Kahramankazan bölgesinde sabah 05.30 sıralarında bir trafik kazası geçiriyor. Sporcularımız ve kafiledekiler 4 ayrı hastaneye kaldırılıyor. Bir antrenörümüz ve 1 sporcumuzun şu an tedavisi devam ediyor. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Yedek şoför hayatını kaybetti. Ben spor camiamızın başı sağ olsun diyorum. Şoförümüzün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Üzüntülüyüz. Allah kimsenin başına vermesin, beterinden saklasın."

Çelen, ayakta tedavisi tamamlanıp hastaneden çıkan sporcuların ise Eryaman’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde bulunduğunu belirterek, Bolu ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin sporcuların yanında olduğunu sözlerine ekledi.

AA