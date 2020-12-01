Suat Çelen: İnancın zaferi

Ukrayna'ın ev sahipliği yaptığı 2020 Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Milli Takımımız, daha önce finale kalmanın bile hayal edilemediği bir başarıya ulaştı. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Grup Milli Takımımız, '3 çember, 2 labut' aletinde altın madalya kazanarak, tarihte bir ilke imza attı. Tabii Milli Takımımız'ın bu şampiyonluğa uzanırken geride bırakılan rakipler ve alınan puan, hedef belirlenen olimpiyat kotası için büyük umut oldu. Fanatik'e konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, hayal edilemeyen büyük bir iş başardıklarını ancak önlerinde bulunan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota verecek olan haziran ayındaki 2021 Avrupa Şampiyonası'nın önemli olduğunu belirtti.

'Başarının mimarları aileler'

Başkan Çelen özellikle bu başarıya giden yolda, en büyük mimarların; sporcular ve aileleri olduğunu vurgulayarak, "Bu başarıda gerçekten çok büyük bir emek var. Karantina sürecinde önümüzde çok kısa bir süreç vardı. Bu dönemde sporcularımız her şeylerinden çok fedakârlık yaptı. Tabii aileleri de bu süreçte onlara büyük destek verdi. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Ritmik cimnastikte takım oluşturmak çok zordur. Onların uyum sağlaması için uzun süre çalışması gerekir. Bunu başardığımızı görmek bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

'Bu madalya kota için bizi motive etti'

Bu şampiyonlukla Türk cimnastiğinin tarih yazdığının altını çizen Başkan Çelen, Ritmik Cimnastik Milli Takımımız'ın performansıyla olimpiyat kotası için umutlandıklarını da söyledi. Tarihi başarının, çok çalışmanın, motivasyonun, sabrın ve en önemlisi de inancın zaferi olduğunu vurgulayan Başkan Çelen, "Ukrayna'da olimpiyat kotasını Dünya Şampiyonası’nda almayı başaran ülkeleri geride bırakmak bizleri daha da çok mutlu etti. İsrail, Azerbaycan, Ukrayna olimpiyatlara kota aldı ve biz bu ülkeleri geride bıraktık. Bu da bizi olimpiyat kotası için hem umutlandırdı hem de motive etti. Haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda yine aynı şekilde elimizden geleni yaparak, tek kotayı almaya çalışacağız" diye konuştu. Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli Bulgar antrenöre de değinen Suat Çelen, Kameliya Dunavska'nın kendi dönemlerinde takımın başına geldiğini ve şu anda 2024'e kadar prensipte anlaştıklarını söyledi.

Hatice Yücel