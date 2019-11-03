Suat Arıcan: Hiç hata yapmadık

Kupanın ardından ligde de Göztepe’yi galibiyete taşıyan kaleci antrenörü Suat Arıcan, maçın ardından oldukça mutluydu.

İstifa eden teknik direktör Tamer Tuna’nın yerine geçici olarak göreve getirilen Arıcan, “Futbolcularımızın özverili davranışlarıyla açıkları kapattık. Hiç oynamayan Borges’i oyuna dahil ettik, bize çok fayda sağladı. Beto inanılmaz bir oyun sergiledi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe taraftarına da sesleniyorum; şartlar ne olursa olsun bu oyunculara sahip çıkmamız lazım. Çünkü onlar her şeyi başarabilirler. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

‘Özgüven kazandık’

Arıcan şöyle devam etti: “Gerçekçi konuşmak gerekirse hedefimiz puan ve puanlar almaktı ama çok zor deplasman olduğunu, çok iyi mücadele etmek gerektiğini biliyorduk. Çok iyi de mücadele ettik. Golü bulduktan sonra özgüvenle mücadele gücümüz arttı. Bu güvenle maçı sonuna kadar götürdük. Hiç hata yapmadan maçı kazandık”