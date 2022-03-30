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Suarez, Messi'yi geri bıraktı

35 yaşındaki Uruguaylı golcü Luis Suarez, Arjantinli süperstarın rekorunu egale etti.

30 Mart 2022, Çarşamba 20:40 Son Güncelleme:
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Suarez, Messi'yi geri bıraktı

Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde Uruguay adına Şili'ye attığı kafa vuruşunda Luis Suarez, Lionel Messi’ye ait olan gol rokorunu ele geçirdi.

Suarez, attığı sansasyonel golle futbol tarihine adını yazdırmayı başardı.

35 yaşındaki golcünün Uruguay forması altında kaydettiği 29. gol yakın arkadaşı Messi'nin 28 gollük rekorunu egale etti. Luıis Suarez 29. golünü, Salı günü 2022 Dünya Kupası elemelerinde akrobatik bir vuruşla attı.

Suarez, rekor kırdığı maçın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda son derece mutlu görünüyordu.



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