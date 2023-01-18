Suarez fırtınası! İlk maçında hat-trick yaptı!

İsmi Adana Demirspor ve Galatasaray 'la anılan Luis Suarez'den Gremio kariyerine muhteşem başlangıç. Kupa maçında sahneye çıkan Uruguaylı forvet 4-1 kazandıkları maçta hat-trick yaparak Gremio formasıyla ilk kupasını kazandı.





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ADANA'NIN GÜNDEMİNDEYDİ!

Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Suarez Adana Demirspor'un gündemine gelmişti. Golcü futbolcu ile uzun süre görüşülse de Suarez tercihini Brezilya ekibi Gremio'dan yana kullanmıştı. Ayrıca Suarez'in ismi devre arası transfer dönemi için Galatasaray'la anılmıştı.

EN SON 2013'TE YAPMIŞTI!

Suarez, yaklaşık 10 yıldır ilk yarıda ilk kez hat-trick yaptı ve bunu en son Aralık 2013'te Liverpool için Norwich City'le oynanan maçta yapmıştı.









2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

35 yaşındaki Suarez, Aralık ayında sözleşmesi sona erdiğinde çocukluk takımı Nacional'dan ayrıldıktan sonra bu ay Brezilya ekibi Gremio'ya katıldı. 35 yaşındaki golcü Dünya Kupası'ndan sonra serbest oyuncu olarak Brezilya kulübü ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

BÜYÜK ÖVGÜ

Gremio Teknik direktörü Renato Suarez hakkında övgü dolu sözler sarfederek " İlk maçı bundan daha iyi olamazdı. Taraftarlar ona inanıyor. Biz de inanıyoruz. Buraya ne için geldiğini gösterdi. Çok alçakgönüllü biri olduğundan takıma çabuk alıştı. Öne çıkmak ve ayrıcalıklı olmak istemiyor. Sadece herkes gibi kendisine davranılmasını talep ediyor" ifadelerini kullandı.









Kariyerinde Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Luis Suarez, son olarak altyapısından yetiştiği ülkesinin takımı Club Nacional’de oynamıştı. Suarez, Uruguay Milli Takımı ile Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda 3 maçta 148 dakika süre alarak 1 asistlik performans sergilemişti.

35 yaşındaki oyuncu, 2024 yılına kadar Gremio ile sözleşme imzalamıştı.