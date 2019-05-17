Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonada 21 spor kulübünden 18 erkek, 11 kadın takımı mücadele veriyor.

Türkiye'nin sualtı hokeyinde dünyada söz sahibi olduğunu söyleyen TSSF Spor Koordinatörü İrfan Kara, "Bu yıl organizasyonumuzu Tekirdağ'da gerçekleştiriyoruz. 6 farklı ilden 21 spor kulübünden 18 erkek, 11 kadın takım katılıyor. Federasyon olarak bizlerde pazar gününe kadar burada müsabakaları takip edeceğiz. Burada bizlere destek olan bütün yetkililerimize teşekkür ediyorum. Bu maçlar, milli takım kadrosu izleme süreci açısından da değerlendirilecek" dedi.

DHA