Su satarken yıldız oldu! Mahmut Tekdemir..

2004 yılında kapısından içeri girdiği Medipol Başakşehir'de tam 397 maça çıkan ve kaptanlığa kadar yükselen Mahmut Tekdemir verdiği röportajda adım adım kariyer hikayesini anlattı. Futbola olan tutkusunun çok küçük yaşlarda başladığını anlatan Mahmut hep yeşil sahalarda olmayı hayal ettiğini söyledi. Babası Veliefendi Hipodromu’nda seyislik yaparken onunla birlikte hipodroma gittiğini dile getiren başarılı oyuncu, o dönemde saat 04.00’te güne başladığını, pazarlarda su sattığını, kerestecileri dolaşarak atların altına serilen talaşlardan toplayarak hipodroma götürdüğünü aktardı.

'Deneme antrenmanına çıktım'

Yeşil sahalara adım atmasının ardından futboldaki yükselişiyle birlikte diğer işleri bıraktığını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Aklımda hep futbol vardı. Bir arkadaşım o dönem forma giydiği Damlaspor’a beni götürdü ve deneme antrenmanına çıkmam için bana kramponunu verdi. O maçta iki gol attım ve futbol hikayem başladı” dedi. Şu anda İstanbul ekibinin şampiyonluğu için ter döken yıldız oyuncu, tek dileğinin zafere ulaşmak olduğunu vurguladı.

Bayrak oyuncu yolunda..

18 yaşında attığı profesyonel imzayla birlikte 16 yıldır Turuncu- Lacivertli formayı giyen kaptan Mahmut Tekdemir, 32 yaşında. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Milli oyuncu, bu süreyi tamamlaması durumunda ligimizde 20 yılını aynı kulübe vererek bayrak oyuncu olmuş ender futbolcular arasındaki yerini alacak.

Turuncu-Lacivertli forma ile 303’ü Süper Lig olmak üzere toplam 379 maça çıkan Tekdemir, 13 gol kaydederken 14 golün de asistini yaptı. Başarılı ön libero performansıyla Milli Takıma kadar yükseldi