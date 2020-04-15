Su çiçeği belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Su çiçeğinin tıp dalındaki ismi variselladır. Su çiçeği ergenlik dönemine henüz girmemiş olan çocuklarda sıklıkla görülen bir durumdur. Su çiçeğinde nadiren komplikasyon görülür. Genel olarak kendiliğinden iyileşme eğiliminde olan bir hastalıktır. Bu hastalık bir kez geçirildikten sonra tüm yaşam boyunca bağışıklık sağlar ancak nadir de olsa tekrarlama özelliği söz konusudur. Su çiçeği aşısının uygulanmasından sonra bu hastalığın gösterdiği vakalarda gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir.

Su çiçeğinin genel özellikleri nelerdir?

Bu hastalık genelde 5 ile 10 yaşlarındaki çocuklarda görülür. Genellikle kış aylarının sonunda ve bahar aylarında sıklıkla görülür. Hastalığın en önemli özelliği bulaşıcı olmasıdır. Bulaşma özelliği insandan insana damlacık ve solunum yolu ile gerçekleşir. Su çiçeği virüsü tükürük bezlerinde yer alır. Kuluçka süresi ise 13 ile 22 gün arasıdır. Su çiçeği geçiren bir kişi hastalık belirtileri baş göstermeden iki gün önce hastalığı diğer kişilere bulaştırmaya başlar.

Su çiçeğinde ne gibi belirtiler görülür?

Su çiçeği hastalığında belli başlı belirtiler söz konusudur. Bu belirtilerin bir ya da birkaçı görüldüğünde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Su çiçeği belirtileri şunlardır;

- Deride normal dışı şişlik ve kızarıklık,

- İştahsızlık ve buna bağlı olarak beslenememe,

- Ağızda oluşan kuruluk ve yeterli oranda idrar yapamama,

- Uykudan uyanma zorluğu, uyuşukluk ve aşırı öfke hali,

- Vücut dengesizliği ve yürümede zorluk yaşama,

- Göğüste ağrı,

- Nefes alırken zorlanma,

- Öksürük,

- Kusma ve şiddetli baş ağrısı şikayetleri,

- 4 gün üzerinde süren ateş vakaları,

- Sırtta ve boyunda görülen ağrılar

Bu belirtilerin görülmesi su çiçeği vakası olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu belirtilerin uzun süreli devam etmesi durumunda su çiçeği hastalığından şüphelenerek mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.

Su çiçeği kimler için risk teşkil eder?

Su çiçeği, yeni doğan bebekler, 28 hafta dolmadan doğan bebekler, iki hafta ya da iki haftadan fazla kortizon tedavisi alan hastalar, bağışıklık sistemi zayıf ve baskılanmış olanlar işle kanser hastaları için riskli bir hastalıktır. Bu özelliklerde bulunan kişilerin mutlaka doktora başvurarak bu belirtilere istinaden gerekli tahlil ve tetkikleri yaptırmaları ve tedavi yöntemlerine başlanması gerekiyor.

Su çiçeğinde istenmeyen vakalar nelerdir?

Su çiçeği genel olarak seyreden bir hastalıktır. Ancak bazı durumlarda komplikasyon görülme durumları söz konusu olabiliyor. Sıklıkla görülen komplikasyonlar bakteriyel enfeksiyonlar olarak dikkat çekiyor. Deride meydana gelen kaşıntılar nedeni ile deri çeşitli enfeksiyonları alabiliyor. Böyle bir durumda apse şeklinde cilt lezyonları meydana gelebiliyor.

Nadir de olsa kandaki trombosit seviyesi düşebilir ve kanamalı hastalıklar baş gösterebilir. Özellikle yetişkinlerde ve bağışıklık sistemi gelişmemiş kişilerde su çiçeği ile birlikte zatürre vakaları da görülebiliyor. Nadir de olsa görülen bir başka komplikasyon da beyin iltihabıdır.

Su çiçeği ayrıca sinir sistemi konusunda da çeşitli rahatsızlıkları ortaya çıkarabiliyor. Nadirde olsa su çiçeği vakalarından sonra kalp zarlarında iltihaplanma görülebiliyor. Bunun yanı sıra erkeklerde testis tutulumu ve böbrek iltihabı gibi vakalar da görülebiliyor.

Su çiçeği geçiren hastalara öneriler nelerdir?

Su çiçeği görülen hastaların deride meydana gelen kaşıntıları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yaraların önlenmesi için günlük banyo yapmaları öneriliyor. Ancak banyo yaparken kese yapılmamasına dikkat edilmelidir. Tırnaklar da kısa kesilmelidir. Su çiçeği hastalarının aspirin kullanmamaları öneriliyor. Ayrıca su çiçeği geçiren kişilerin çocuklardan hamile kadınlardan uzak tutmak gereklidir. Su çiçeği geçiren çocukların döküntüleri kabuklanana kadar okula ya da kreşe gönderilmemeleri büyük önem arz ediyor.