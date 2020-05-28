Stuttgart - Hamburg (CANLI)

Bundesliga 2'nin zirve yarışında üst üste yaralar alan iki takım, Stuttgart ile Hamburg, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 4 maçtır kazanamayan Stuttgart, evinde 3 puana uzayıp kötü gidişata dur demek istiyor. Deplasmanda 3 maçtır 3 puana hasret olan Hamgurg ise şeytanın bacağını kırma peşinde.

28. hafta öncesi Hamburg 46 puanla 2., Stuttgart ise 45 puanla 3. basamakta yer alıyor.

Stuttgart - Hamburg maçı hangi kanalda?

Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadele TSİ 21.30'da başladı. Christian Dingert'in düdük çaldığı 90 dakika S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Stuttgart - Hamburg ilk 11'ler:

Stuttgart: Kobel, Stenzel, Kaminski, Badstuber, Mola, Endo, Wamangituka, Gonzalez, Mangala, Förster, Al Ghaddioui

Hamburg: Heuer Fernandes, Vagnoman, Van Drongelen, Letschert, Leibold, Dudziak, Fein, Hunt, Jatta, Harnik, Pohjampalo

Salgın dönüşünü Wehen yenilgisiyle yapan Stuttgart şaşırtmıştı, Holstein Kiel deplasmanında da kaybedip zirve yarışında üst üste iki yara almış oldular. Orta sahanın önemli ismi, 10 numara Daniel Didavi de gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü. Didavi dışında Türk asıllı ön libero Atakan Karazor da sarı kart cezalısı ve kritik maçta takımını yalnız bıraktı.

Hamburg ise salgın sonrası çıktığı 2 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu lider Bielefeld'le kıran kıran bir maç sonunda 0-0 berabere kalmışlardı. As stoper Gideon Jung ve sağ bek alternatiflerinden Jan Gyamerah Stuttgart'a karşı forma giyemedi ama bir sonraki maçta, Wehen karşısında kadroda olacaklar. Salgın nedeniyle ülkesi Yunanistan'a giden Kyriakos Papadopoulos Almanya'ya geri dönmedi, kadroda yer almıyor.



