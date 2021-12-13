Stuttgart - Bayern Münih maçının öne çıkan rakamları

Bundesliga'da ikinci Borussia Dortmund'un 6 puan önünde lider olan Bayern Münih, düşme hattının 1 puan önünde yer alan Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak.

Ev sahibi takımda Nikolas Nartey, Fabian Bredlow, Roberto Massimo, Borna Sosa, Philipp Klement, misafir takımda ise Eric Choupo-Moting sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ligde 12 galibiyet alan Bayern Münih 47 golle ligde en fazla gol atan takım. Oynadığı son 7 deplasman maçında gol atma başarısı gösterirken, bu maçlarda kalesini gole kapatamadı.

Üç Bundesliga şampiyonu bulunan Stuttgart, hafta sonu Wolfsburg'u 2-0 yenerek sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı.

Üç kez Bundesliga şampiyonu VfB Stuttgart, hafta sonu Wolfsburg'da sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı. Ev sahibi takım kendi sahasında oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.

Oran Analizi

Stuttgart için 3.5 üst oranı 1.65 olduğunda toplam 7 maçın %86 kısmı 3.5 alt bitti.

Bayern Münih için TEK oranı 1.73 olduğunda toplam 7 maçın hepsi TEK, ÇİFT oranı 1.73 olduğunda toplam 9 maçın %89 kısmı TEK bitti.

Bayern Münih için rakiplerine ikinci yarı 5.75 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kaybetmedi.







