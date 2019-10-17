Sturrigde’e özel terapi

Takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam eden ve Gaziantep maçında sahada olması beklenen Sturridge, teknik direktör Ünal Karaman’ın da yakın markajında.

Çaykur Rizespor maçında Sörloth’a bir asist yapan bir topu da direkten dönen İngiliz futbolcu ile sık sık birebir özel görüşmeler yapan Karaman’ın öğrencisini yüreklendirdiği öğrenildi.

Başarılı çalıştırıcının Sturridge’e, “Senin kaliteni tartışacak değiliz. Bizim tek beklentimiz doğru zamanda doğru şekilde seni sahada görmek. Bunun için de üzerine düşeni yaptığını biliyorum. Sana ihtiyacımız olacak çok maç var önümüzde. Kendini iyi konsantre et ve hep hazır ol” mesajlarını verdiği öğrenildi.