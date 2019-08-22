Sturridge'den Trabzonspor taraftarına ilk mesaj

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını belirtti.

22 Ağustos 2019, Perşembe 00:21
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Sturridge'den Trabzonspor taraftarına ilk mesaj

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını belirtti. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum. Nimetleri için Tanrı’ya şükürler olsun. Şimdilik hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

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