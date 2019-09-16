Sturridge’dan 'merhaba'

Bordo-Mavililer’in dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge formasına kavuştu...

Sezon başı hazırlık kampını kaçıran ve fizik olarak istenen seviyede olmayan İngiliz futbolcu, geldiği ilk günden bu yana eksiklerini kapatmak için ekstra çalışmalar yapıyordu. Milli arayı oldukça iyi değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği maçı ile taraftarla buluşmak istiyordu. Ağrıları nedeniyle MR’a giren Sturridge’in kontrollerinde bir probleme rastlanmayınca tecrübeli futbolcu, Gençlerbirliği maçının 21 kişilik kadrosuna girdi.

İkinci yarının başında ısınmaya başlayan başarılı oyuncu, 70’te alkışlarla Avdijaj’ın yerine oyuna girdi. İlk kez Trabzonspor formasını giyen Sturridge topla buluştuğu anlarda taraftarını heyecanlandırdı ve gelecek için umut verdi.