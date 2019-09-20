Sturridge yokları oynadı

Bordo-Mavililer’in dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge, yeni takımıyla ikinci maçına Getafe karşısında çıktı.

İlk olarak Gençlerbirliği mücadelesinde oyuna sonradan giren ve etkisiz bir görüntü çizen Sturridge, teknik direktör Ünal Karaman tarafından karşılaşmanın ikinci yarısının başında Donis Avdijaj’ın yerine sahaya sürüldü. İspanyol ekibinin savunması karşısında hiçbir varlık gösteremeyen İngiliz golcü, 90’da yakaladığı net fırsatı da yararlanamadı.

Sosa’nın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına hareketlenen 30 yaşındaki futbolcu, topa vurmakta geç kalınca, savunma araya girdi ve topu kornere yolladı. Tecrübeli oyuncu, kaçan beraberlik fırsatı sonrası çok üzüldü.

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