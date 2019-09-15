Sturridge müjdesi

Sezona şampiyonluk parolası ile giren ve bu doğr ultuda geçen sezona oranla kadrosunu güçlendire n Tr abzonspor transfer ettiği isimlerle alternatif sıkıntısını çözmüştü. Ancak Bordo-Mavililer’de art arda yaşanan sakatlıklar geçen sezonki kısıtlı kadroyu hatırlattı.

Onazi’nin probleminin devam etmesi sonrasında Abdülkadir Ömür ve Yu suf Sarı’nın sakatlıkları moralleri bozarken, Ekuban’d an da kötü haber gelmişti. 3 hücum oyuncusundan da uzun bir süre ya rarlanamayacak olan Karadeniz ekibinde gözler Da niel Sturridge’ye çevrildi.

Ağrıları olduğunu söyledi

Sezo n başı kampı geçirmeyen ve fizik olarak tam anlamıyla hazır olmayan İngiliz oyuncu da önceki günkü idmanda ağrıları olduğunu söylemişti. Bunun üzerine 30 yaşı ndaki futbolcu dün MR ’a girdi. Ancak korkulan olmadı ve yıldız oyuncunun MR’ı temiz çıktı. Milli aradan bu yana fizik açığını kapatmaya çalışan Sturridge’d en gelen haber teknik heyeti sevindirirken, başarılı oyuncunun bu akşamki Gençlerbirliği maçında kulübede olması bekleniyor.