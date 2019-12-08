Sturridge mi? Ekuban mı? Ünal Karaman'ın zor kararı

Antalyaspor maçının 11’ini büyük ölçüde belirleyen Ünal Karaman, sadece 1 mevkide kararsızlık yaşıyor. Karaman, Sörloth’un arkasında Ekuban’ı mı yoksa Sturridge’ı mı oynatacağını bugün netleştirecek.

08 Aralık 2019, Pazar 06:01
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Sturridge mi? Ekuban mı? Ünal Karaman'ın zor kararı

Antalyaspor hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor’da cezalı Sosa ile sakat Novak ve Abdülkadir Ömür dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Ünal Karaman, sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirledi. Geri dörtlüde Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet’i görevlendirecek olan tecrübeli hoca, orta sahada Mikel-Abdulkadir Parmak ikilisini oynatacak.

Yusuf Sarı’yı sağda, Nwakaeme’yi solda düşünen Karaman’ın en büyük gol umudu yine Sörloth. Ünal hoca, Norveçli yıldızın arkasında kime forma vereceğini ise henüz netleştirmedi. Sakatlıktan çıkan Ekuban ve Sturridge arasında kararsızlık yaşayan Karaman, bu ikiliden birini koz olarak kulübede tutacak.

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