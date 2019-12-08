Antalyaspor hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor’da cezalı Sosa ile sakat Novak ve Abdülkadir Ömür dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Ünal Karaman, sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirledi. Geri dörtlüde Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet’i görevlendirecek olan tecrübeli hoca, orta sahada Mikel-Abdulkadir Parmak ikilisini oynatacak.

Yusuf Sarı’yı sağda, Nwakaeme’yi solda düşünen Karaman’ın en büyük gol umudu yine Sörloth. Ünal hoca, Norveçli yıldızın arkasında kime forma vereceğini ise henüz netleştirmedi. Sakatlıktan çıkan Ekuban ve Sturridge arasında kararsızlık yaşayan Karaman, bu ikiliden birini koz olarak kulübede tutacak.

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