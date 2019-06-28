Sturridge inatçı çıktı

Yıldız transferinde gündeme gelen ve geçen sezon Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Daniel Sturridge’ın, şu ana kadar istediği ücrette indirim yapmadığı öğrenildi.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sona erdikten sonra kulüple yeni sözleşme imzalamayan Sturridge için Sarı-Lacivertliler, 3 yıl için senelik 3 milyon Euro teklif etmişti.

Ancak İskoçya’dan Glasgow Rangers ve Celtic’in de ilgilendiği 28 yaşındaki forvetin, yıllık 4 milyon Euro’da ısrarcı olduğu ifade edildi. Ancak şu ana kadar İngiliz yıldıza bu istediği rakamı veren bir takım yok.