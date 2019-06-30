Kanarya’nın gündemindeki isimlerden biri de geçen sezon Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge... Bonservisi elinde olan Sturridge için ilk temas oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmeyle başlamıştı. Yapılan ilk görüşmede İngiliz yıldızın, Kırmızılar’da kazandığı yıllık 4 milyon Euro (26.3 milyon TL) istediği bildirildi.

Sarı-Lacivertliler 3 milyon Euro’da ısrarcı olurken, tecrübeli oyuncudan bu parada indirim yapması bekleniyor. İngiliz forvetin, önümüzdeki hafta cevabını vereceği tahmin ediliyor.

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