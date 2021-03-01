Anatomik olarak vücudun farklı bölgeleri değişik yükler taşır. Bu yükler üzerinden vücut hem sabit dururken hem de hareket ederken farklı baskılara maruz kalır. Aynı şekilde ayağın yapısının zorlandığı durumlarda, ciddi baskılar farklı noktalara yayılır. Bu da kemiğin basınç altında kalmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da belli başlı bazı sorunlar ile beraber ödemin oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Yani stres kırığı mecazi anlam üzerinden ele alınmakta ve ayak bileği bölgesinde meydana gelen problemlerden ortaya çıkmaktadır. Daha doğrusu ayak bileğinden başlamak suretiyle ayak parmaklarına kadar uzanan kısım şeklinde ifade etmek mümkün.

Stres kırığı nedir?

Stres kırığı mecazi bir anlam olarak öne çıkar. Yani gerçek bir kırık şeklinde ifade edilmez. Özellikle ayak bileğine düşen baskının ciddi oranda artış göstermesi ve farklı noktalara yayılması ile beraber, meydana gelen ödeme stres kırığı denmektedir. Böylece silindirik bir yapıya sahip olan tarak kemiği ile beraber kaval kemiğinin olduğu bölgede ödem oluşması söz konusudur.

Ödem artışı ile aynı şekilde kemiğin içerisindeki basınç da bir o kadar artış gösterir. Böylece zaman içerisinde bu ödem ile beraber basınç artışı ağrı şeklinde dönüş yapar. Özellikle ele alınan araştırmalar gösteriyor ki, stres kırığı yoğun spor yapılan durumlarda meydana gelmektedir.

Stres kırığı nedenleri nelerdir?

Stres kırığı birçok farklı spor dalının yarattığı bir ödem durumu olarak öne çıkıyor. Özellikle Bunlar içerisinde tenis, atletizm, uzun koşular, basketbol ve bu gibi spor dalları örnek verilebilir. Ortak olan ise bu spor dallarında ayağın zemine çarpmasıdır. Özellikle bu çarpmanın sık tekrarlanması ve yüksek bir basınç oluşması ile beraber, stres kırığı ortaya çıkıyor. Yani diğer bir deyişle bilek bölgesine gelen şok basınç stres kırığının en önemli nedenidir. Aynı zamanda yanlış ayakkabı kullanımı, düztaban, osteoporoz ile beraber aşırı spor aktivitesi stres kırığının temel nedenleri içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda yıpranmış ve sert ayakkabı kullanımı da yine stres kırığı nedenleri arasında gelmektedir.

Stres kırığının belirtileri nelerdir?

Zaman içerisinde meydana gelen ağrılar ile beraber stres kırığının birçok farklı belirtisi bulunmaktadır.

- Stres kırığının olduğu bölgede dokunma hassasiyeti oluşur.

- Ayak bileğinin dış kısmında ve ayağın tepesinde şişlik meydana gelir.

- Spor yaparken artış gösteren ağrını spor tamamladıktan sonra azalması.

- İleri dereceye ulaşan vakalarda dinlenirken dahi meydana gelen ağrılar.

- Bölgesel olarak bazen oluşan morluklar.

Bu gibi durumlar genel olarak stres kırığının belirtileridir. Böyle zamanlarda mutlaka tedbir alınmalı ve hemen bir doktora başvurulmalıdır. Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda çok daha ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmak mümkün.

Stres kırığının tedavi yöntemleri nelerdir?

Genel olarak bölgesel açıdan meydana gelen sorunlara karşı, bu sorunların ve faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedavi yöntemleri uygulanır. İlk olarak doğru ayakkabı seçimi ile beraber dinlenme en önemli tedavi yöntemleridir. Özellikle bu dinlenme 3 hafta boyunca devam etmektedir. Bu dönem içerisinde ayağa mümkün olduğu kadar yük yüklenmemesine özen gösterilmelidir.

Ödemi azaltmak ve adele kuvvetini güçlendirmek amaçlı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması ele alınır. Diğer bir alternatif olarak stres kırığının oluştuğu bölgede alçı uygulaması yapılabilir. Yapılacak olan tetkik ve teşhisler ile beraber doktor kontrolü altında, bir takım tedavi yöntemleri de duruma göre uygulanabilmektedir.

Stres kırığını önlemek için neler yapılmalıdır?

Stres kırığı önlemek için belli başlı bazı hususları ele almak gerekir.

- Mutlaka yumuşak ayakkabı çeşidi tercih etmektir.

- Aynı zamanda spor yapılırken yoğunluk aşamalı olarak artırılmalıdır.

- Ayrıca spor esnasında germe ve esneme hareketlerini mümkün olduğu kadar unutmamak gerekir.

- Kemik sağlığı açısından kalsiyum ve C vitamini kaynaklı yemekleri tüketmek de ayrıca önemlidir.

- Mutlaka düzenli ve dengeli beslenme ele alınmalıdır.

- Eğer spor yaparken ağrı ve şişme gibi durumlar söz konusu ise, mutlaka belli bir süre dinlenmek gerekir.

- Stres kırığı riskini azaltacak alternatif skorlara yönelmek gerekir. Bunlar içerisinde yüzmek ve bisiklete binmek en başta gelen spor dallarıdır.

Yukarıdaki durumlara uymak suretiyle sağlıklı ve güvenli bir şekilde spor yapmak mümkündür. Aynı zamanda bunu yaparken stres kırığına önlemek ya da azaltma imkanı elde edebilir.