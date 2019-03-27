Street Arena Tour başlıyor

Street Arena Tour, EuroLeague Basketball ve Endesa ortaklığında İspanya ve Almanya'nın önemli şehirlerinde düzenlenecek.

EuroLeague'deki Play-Off'lar ve EuroCup'taki finaller etabıyla taraftarların basketbol coşkusunu hissetmelerine olanacak sağlayacak.

EuroLeague ve Endesa ortaklıklarının ikinci szonunda 5 farklı şekilde taraftarlara yönelik yeni bir projeyle basketbol desteklerini sürdürüyorlar.

Street Arena Tour, Vitoria-Gasteiz'deki Final Four'un havasını 4 haftalık Valencia, Malaga, Madrid, Barcelona turuyla yaymaya başlıyor. Nisan ayının son haftasında ise Almanya'da Münih'te tur sürecek. Turu ziyaret eden taraftarlar Endesa tarafından sağlanan muhteşem ödülleri kazanma şansına sahip olacak.

Çeşitli yetenek yarışmalarına katılabilecek taraftarlar, 3x3 basketbol turnuvasında da yer alabilecekler. Video oyuncuları da oynanabilecek ve taraftarlar, EuroLeague kupasıyla da fotoğraflar çekilebilecekler.

İşte turun takvimi:

Mart 30-31: Valencia

Nisan 6-7: Malaga

Nisan 13-14: Madrid

Nisan 20-21: Barcelona

Nisan 27-28: Münih