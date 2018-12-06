Strasbourg-PSG maç sonucu: 1-1

Fransa Ligue 1'in 16. hafta mücadelesinde Strasbourg, Stade De La Meinau'da PSG'yi ağırladı. Geçtiğimiz hafta puan kaybı yaşayan yıldız topluluğu bu hafta sahaya 3 puanı haznesine yazdırmak için çıktı. Ancak evdeki hesap çarşıya yine uymadı.

Ligde en yakın rakibine karşı 14 puan farkla zirvede yalnızları oynayan Thomas Tuchel'in öğrencileri maça baskılı bir başlangıç yapmak istedi. Ancak Strasbourg taraftarının da desteği ile buna izin vermedi. 40. dakikada Kenny Lala kazanılan penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

Alman teknik adam 2. yarının dönüşünde yıldız fuytbolcusu Mbappe'yi hücum gücünü arttırmak için sahaya sürdü. Nitekim bu plan başarılı oldu. 71. dakikada PSG lehine kazanılan penaltıyı gole çeviren Edison Cavani maçın da sonucunun belirlemiş olu.

Alınan bu sonuçla PSG üst üste 2. kez puan kaybı yaşamış oldu. Mücadelenin sona ermesi ile birlikte PSG puanını 44, Strasbourg da 22 yaptı.