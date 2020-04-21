Stranded Deep’in PS4 çıkış tarihi duyuruldu

Bir dönem dünyanın dört bir yanında konuşulan dizi Lost, bu başarısını hayatta kalma temalı ilginç hikâyesine borçluydu. Her ne kadar beğenilmeyen bir final yapmış ve döneminin Game of Thrones’u olmuş olsa da yarı fantastik bir tropikal ada konsepti oldukça büyük ilgi uyandırmıştı.

Son yılların popüler oyun türlerinden biri olan hayatta kalma oyunlarında elbette yolumuz bir tropik adaya da düşecekti. Stranded Deep, hepimizin ıssız ada denildiğinde aklına gelen palmiye ağaçlı bir adaya kürek çekerek başlıyor, kurtulana kadar da ada bizim evimiz oluyor.

'Hayatta kalmak yetmez, kurtulmak da gerek'

Sam Edwards ve Ben Massey tarafından kurulan Beam Team Games, PlayStation için geliştirdikleri ilk oyunla ilgili duyurularını konsolun internet blogunda yayınladı. Açıklamada, “5 yıldan uzun bir süredir bu oyun üzerinde çalışıyoruz, Brisbane’den çıkan bazı kişiler daha önce başka sektörlerde çalışmış olsa da oyunları seviyoruz. Eğlenceli ve insanların oynamak isteyecekleri bir şey yapmak istedik” ifadeleri yer aldı.

Oyunda tropik bir ada ve çevresinde olmasını beklediğimiz hemen her şey var. Köpek balıkları, ahtapotlar ve çeşitli deniz canlıları oyunda yer alıyor. Kara da denizden daha güvenli değil; orada da yılanlar ve yaban domuzları gibi başka canlılar var.

Hayatta kalma oyunlarının genellikle bir sonu olmaz, her gün yeni bir meydan okumadır ve biz her gün hayatta kalmanın yeni yollarını bulmaya çalışırız. Bu oyundaysa bir noktada adadan kurtulmamız ve oyunu gerçek anlamda kazanmamız mümkün oluyor.

2 yıllık Telltale gecikmesi

Aslında Stranded Deep oyunu 2018 yılında duyurulmuştu. Daha sonra oyunun dağıtıcılığını üstlenecek olan Telltale iflasını açıklamıştı. Oyun dünyasında bir anda gündem olan bu olayın ardından oyunun geleceği de tartışma konusu olmuştu.

Beam Team Games ekibi oyunu kendi markaları altında çıkarmaya karar verdi. Böylece PlayStation 4 kullanıcılarının, okyanuslarda hayatta kalmak için mücadele edebilecekleri yeni bir oyunları olmuş oldu.