Stoperde zor seçim

Serdar Aziz’in yanında kimin oynayacağı konusunda kararsızlık var. Jailson, yaptığı hatalar nedeniyle birçok maçta takımı yaktı. Trabzonspor maçında stopere geçen Luiz Gustavo’nun başarılı performansı, bu bölge için de ciddi bir aday olmasını sağladı. Ancak Gustavo’nun defansta oynaması, bu kez orta sahada önemli bir eksiklik doğmasına sebebiyet veriyor. Bu nedenle Denizlispor karşısında bu ikiliden hangisinin stoperde oynayacağı konusunda karar verilmesi kolay değil.