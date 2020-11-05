Stoper görünümlü santrfor: Sergio Ramos

İspanyol ekibi Real Madrid'in savunmacısı Sergio Ramos, gelmiş geçmiş en iyi stoperler arasında gösteriliyor. Ancak 34 yaşındaki Ramos, sadece savunmada değil hücumda da takımının çok önemli bir silahı olarak ön plana çıkıyor. Kritik anlarda sahneye çıkan Ramos, önceki gün de Devler Ligi'nde İnter ile oynanan karşılaşmada başroldeydi. 3-2 kazanılan maçta takımının 2. sayısını kaydeden İspanyol stoper, Real forması ile kariyerindeki 100. golüne imza attı. 34 yaşındaki yaşayan efsane, böylece dünya futbol tarihinde en çok gol atan 10. savunmacı olarak tarihe geçti.

'İnsanlar şaşırıyorsa...'

İnter karşılaşması sonrasında bir hayli mutlu olduğunu dile getiren Ramos, basın mensuplarına verdiği demeçte ise şunları söyledi: "100. golünüzü atma fırsatı her zaman gelmiyor, hele ki bir savunma oyuncusuysanız... İnsanları hâlâ şaşırtmayı başarıyorsanız, doğru yoldasınız demektir. Attığım goller takımıma yardımcı oluyorsa gerçekten çok mutlu oluyorum. Umarım daha fazlasını elde ederim."

8 maçta 35 gol atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün oynanan maçlarda Ramos tarihe geçerken, futbolseverler de adeta gole doydu. Salı seansında oynanan toplam 8 maçta takımlar tam 35 kez gol sevinci yaşadı. İşte önceki gün alınan toplu sonuçlar: L.Moskova-A.Madrid: 1-1, Shakhtar-M’Gladbach: 0-6, Atalanta-Liverpool: 0-5, Porto-Marsilya: 3-0, M.City-Olympiakos: 3-0, Midtyjlland-Ajax: 1-2, R.Madrid-İnter: 3-2, Salzburg-Bayern: 2-6.

Kupa 2'de Türk derbisi

Avrupa Ligi'nde günün karşılaşmalarında Milli futbolcularımız da sahada olacak. G Grubu'nda İngiliz ekibi Leicester, Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. Son 2 lig maçında 2 asist yapan Cengiz Ünder, yüksek ihtimalle Leicester'da sahaya ilk 11'de çıkacak. Bu sezon Zlatan İbrahiomovic ile olan uyumuyla performansı tavan yapan Hakan Çalhanoğlu'lu Milan ise Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın görev yaptığı Lille ile karşı karşıya gelecek.