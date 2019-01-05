Stones’un dövmesi kime benziyor!

Maçın 18. dakikasındaki Liverpool atağında direkten dönen topu Manchester City’nin stoperi John Stones uzaklaştırmaya çalışırken, kaleci Ederson da topa hamle yaptı.

Top bu sırada tam City kalesine doğru giderken Stones araya girerek çizgi üzerinde golü önledi. Bu sırada çekilen fotoğrafta Stones’un sol bacağındaki yüz dövmesinin (2016’da hayatını kaybeden eski kulübü Barnsley’in efsane ismi Norman Rimmington olduğu tahmin ediliyor.)

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yüzüne benzetilmesi Twitter’da espri konusu oldu.