Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, sarı lacivertli takımdaki günlerini unutamadığını söyledi.

Çekya basınına konuşan Stoch, "Futbol oynadığım tüm ülkelerde iyi zamanlar geçirdim ancak Türkiye'nin yeri her zaman çok ayrı. Türkiye kalbimde her zaman özel olarak kalacak." dedi.

Kariyerinin en iyi dönemini Fenerbahçe'de geçirdiğini kaydeden 29 yaşındaki futbolcu "İstanbul çok güzel bir şehir, oğlum orada doğdu. İstanbul'da harika anılar biriktirdim" şeklinde konuştu.

Stoch, takımı Slavia Prag'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Chelsea ile eşleşmesini de değerlendirdi.

Bu eşleşmeyi çok istediğini belirten başarılı futbolcu, "Eşleşmeden dolayı çok heyecanlıyız. Bir önceki turda da şansımız az görünüyordu ama başardık, umarım bu kez de başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR