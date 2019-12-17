Stjepan Tomas: Önemli olan turu geçmekti

Antalyaspor teknik direktörü Stjepan Tomas, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere biten Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

17 Aralık 2019, Salı 17:12
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Stjepan Tomas: Önemli olan turu geçmekti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor sahasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalarak, ilk maçın averajı ile kupada son 16 takım arasına girdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas maçtan sonra yaptığı açıklamada, deplasmanda alınan 3-0'lık ilk maçın rehaveti ile maça çıktıklarını söyledi. Bu skorun futbolcuların konsantrasyonuna yansıdığını belirten Tomas, "Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankaragücü maçını düşünüyoruz" dedi.

DHA

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