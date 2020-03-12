Stjepan Tomas: EURO 2020 bile iptal edilebilir

Daha önce Başakşehir’de Okan Buruk’un yardımcılığını üstlenen ve sonrasında Fraport TAV Antalyaspor’da teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas, turuncu lacivertli ekibin Kopenhag’ı konuk ettiği karşılaşma öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Başakşehir’in önemli bir başarı yakaladığına dikkat çeken Tomas, “Buraya kadar geldi Başakşehir, çok büyük başarı gösterdi. Bu başarı hem Türk futbolu, hem kulüp, hem de Okan hoca için çok önemli. Büyük gurur duyuyoruz. İnşallah Başakşehir bugün burada iyi bir sonuç alırsa, oradaki maç da seyircisiz olacak zaten, çok büyük avantajımız olacak” diye konuştu.

“1 AY İÇERİSİNDE BU OLAYLAR ÇÖZÜLÜR”

Son zamanlarda dünyada etkisini gösteren corona virüsün sporda büyük risk taşıdığını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Bence bundan sonra herkes dikkat edecek. Bana göre biraz abartıyorlar. Böyle devam ederse büyük risk olacak. Belki de EURO 2020 bile iptal edilebilir. Bence 1 ay içerisinde bu olaylar çözülecek” şeklinde konuştu.

“GALATASARAY İYİ BİR HAVA YAKALADI”

Hafta sonunda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini de değerlendiren Tomas, “Galatasaray iyi bir hava yakaladı. 8 maç kazandı. Son maçta Sivas ile berabere kaldı. Önemli maç ancak Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maç da önemli olacak. Onun sonucuna da bağlı. Galatasaray’da iç sahada kazanmak isteyecek. Beşiktaş da formda. Kritik maçlarda sonuçlar belli olacak” ifadelerini kullandı.

“YARIŞIN İÇİNDE 4 TAKIM VAR”

Şampiyonluk yarışı hakkında da yorumda bulunan Tomas, “Yarışın içinde 4 takım var. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile Sivasspor’un fikstürüne bakınca o da bu işin içerisinde” dedi.

DHA