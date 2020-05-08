Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Stjepan Tomas, ''Türkiye'de liglerin başlama durumunu değerlendiren Tomas, "Türkiye'de liglerin başlaması doğru. Bakınca Almanya'da başlıyor. O yüzden Almanya başlarken diğer ülkelerin başlaması da doğru karar" dedi.

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Bjelica ile yakın arkadaş olduğunu söyleyen Tomas, "Bilgim yok o konuda. Konuştuk ama detayları bilmiyorum. Ama Dinamo Zagreb'de çok başarılı oldu, Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar çıkardı. Atalanta'ya karşı kazandı, Shaktar'la berabere kaldı. Fenerbahçe teklif yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Bjelica ile milli takımda beraber oynadık, yakın arkadaşım ve sürekli görüşüyoruz. En son ne konuştular bilmiyorum. " şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu ama...

Tomas, "Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu ama sonra ne oldu bilmiyorum. Bir haftadır onunla konuşmadım şu an neler oluyor bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'de başarılı olmak istiyorum"

Türkiye'de antrenör olarak çalışmaya devam edecek misin? sorusuna Tomas, "Tabii ki, benim ikinci ülkem Türkiye, orada uzun süre top oynadım ve antrenörlük yaptım. Türkiye'de başarılı olmak istiyorum. Ben tek başıma çalışmak istiyorum. İlk fırsatta Türkiye'ye geleceğim." dedi.

"Galatasaray'da görev yapabilir"

Okan Buruk'un Galatasaray'a teknik direktör olma durumuna da değinen Tomas, "Okan Buruk çok başarılı bir hoca. Tabii ki Galatasaray'da görev yapabilir. Rizespor'da da iyi iş çıkardı ve şu an Başakşehir'le şampiyonluk yarışında. Çok büyük bir hoca olacak. "değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'a döner mi bilmiyorum"

Son olarak Arda hakkında konuşan Tomas, "Arda Türkiye'de en büyük oyunculardan bir tanesi. Başakşehir'de Abdullah Avcı ile iyi iş yaptı. Sakatlandı ama daha sonra toparladı. İnşallah en kısa sürede geri döner ve toparlar. 2-3 yıl daha emek verecek futbol için. Galatasaray'a döner mi bilmiyorum. " ifadeleri ile sözlerini tamamladı.



