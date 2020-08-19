Stiven Plaza: Şampiyonluk için geldim

Bordo-Mavililer’in İspanyol ekibi Real Valladolid’ten 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Stiven Plaza, Trabzonspor’la önceki gün resmi imzaları atmıştı. 21 yaşındaki genç futbolcu, Fırtına’ya transferinin resmileşmesinin ardından görüşlerini paylaştı. Plaza, “Fenomen Ronaldo’nun Real Valladolid’e Başkan olduktan sonra ilk transferi ben olmuştum. Bana verdiği destek sebebiyle kendisine teşekkür ederim. Trabzonspor’la yeni bir maceraya başlıyorum. Alexander Sörloth’un burada yaptıkları beni çok etkiledi. Sörloth’un ve aynı zamanda benim de menacerim olan Mathieu Markaroglu’ndan Trabzonspor hakkında tüm bilgileri transferim öncesinde almıştım. Kendisi bana, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun genç futbolculara ne kadar önem verdiğini anlatmıştı. Onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

‘Kendimi geliştireceğime inanıyorum’

Forvet hattında beraber görev yapacakları Sörloth gibi fark yaratmak istediğini söyleyen Ekvadorlu golcü, “Trabzonspor’da kendimi geliştirebileceğime inanıyorum. Sörloth gibi bir çıkış yakalayıp atacağım gollerle sezon sonunda takımımla kupa kaldırmak en büyük hedefim. Şampiyonluk için buradayım. Umarım benim de yapacağım katkılarla sezon sonunda lig şampiyonluğunu elde ederiz” sözlerini sarf etti.

Gökmen Özcan