Stimac resmen Fenerbahçe'de! Lisansı çıktı..

Fenerbahçe Beko, ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Anadolu Efes formalarını da giyen Vladimir Stimac'a lisans çıkardı.

25 Eylül 2019, Çarşamba 16:29 Son Güncelleme:
- A +
Stimac resmen Fenerbahçe'de! Lisansı çıktı..

Fenerbahçe Beko, Sırp pivot Vladimir Stimac'a lisans çıkardı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Sırp basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün yeni sezon takım kadrosunda yer aldı.

Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.

Daha önce Türkiye'de Eskişehir Basket, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Anadolu Efes formaları giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonu Türk Telekom'da tamamlamıştı. (Basket Dergisi)

Bu haberi de okudularFerdi Kadıoğlu krizi büyüyor!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...