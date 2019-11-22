Stimac: İyi bir dönemden geçmediğimiz açık

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında LDLC ASVEL Villeurbanne takımına konuk oluyor.

Bu akşam TSİ 22:45’te Astroballe’de oynanacak mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Spiros Gkontas (Yunanistan) ve Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Zorlu mücadele öncesi takımın deneyimli ismi Stimac önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Stimac'ın maç önü açıklamaları:

İyi bir dönemden geçmediğimiz açık. Bizim için her karşılaşma, takım olarak reaksiyon gösterebilmek ve kazanabilmek için çok önemli.Elbette Asvel'in de harika bir takım olduğunu biliyoruz. Özellikle kendi evlerinde çok iyi oynuyorlar ve EuroLeague'in en sert takımlarından birine sahipler. Bizim için çok zorlu bir maç olacak.



