İtalyan Calciomercato'da yer alan habere göre; Roma'nın geçen sezon Sevilla'dan 26,5 milyon euroya transfer etitği ancak İtalyan ekibinde bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan 30 yaşındaki orta saha Galatasaray'ın teklifine ret cevabı verdi.

Roma'da yeni teknik direktör Paulo Fonseca'nın planlarında yer almadığı belirtilen Fransız yıldızın 5 büyük Avrupa liginde futbol hayatına devam etmek istediği yazıldı.

Nzonzi geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıktı, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Orta saha arayışlarına hız veren Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak orta sahada yer alan Badou Ndiaye yeni sezonda takımda olmayacak. Fernando'nun ise ayrılması gündemde...