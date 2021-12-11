Steven Gerrard: Mohamed Salah, şu anda dünyanın en iyi futbolcusu

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard, efsanesi olduğu Liverpool'a rakip olacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Steven Gerrard, "Biz iyi bir takımız, iyi oyuncularımız var, Liverpool için maçı elimizden geldiğince zorlaştırmak istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Gerrard açıklamalarında Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan da bahsetti. Salah'a övgülerde bulunan İngiliz teknik adam, "Mohamed Salah, kesinlikle şu anda dünyanın en iyi futbolcusu" sözlerini sarf etti.



