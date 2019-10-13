Steven Gerrard hakkında flaş Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın gönderileceği ve yerine Glasgow Rangers Menajeri Steven Gerrard'ın oturtulacağı öne sürülmüştü. Siyah Beyazlı camiada büyük bir heyecan yaratan bu iddiayla ilgili olarak Gerrard'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşı Patrik Berger çok çarpıcı bir yorum yaptı.

Dün Ibrox Stadyumu'nda oynanan ve Liverpool efsanelerinin Rangers efsanelerini 3-2 yendiği maçın ardından konuşan 45 yaşındaki eski futbolcu, "Bence Steven, Türkiye'ye gitmeyecektir. Çünkü bu tercih, ona daha iyi bir imkan sunmaz. Ayrıca kendisinin burada çok önemli bir işi var. Elbette nasıl bir karar alacağını bilmiyorum ama bence o, bir gün Liverpool menajeri olmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler