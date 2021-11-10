Steven Gerrard geri dönüyor! Aston Villa ile anlaşma tamam

Uzun yıllar Liverpool forması giyen ve şu anda İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard, Premier Lige geri dönmeye hazırlanıyor.

Birmingham Live'ın iddiasına göre Dean Smith ile yollarını ayıran Aston Villa, teknik direktörlük görevi için Steven Gerrard ile anlaşmaya vardı. Birkaç gün içerisinde Gerrard'ın, Aston Villa'nın yeni teknik direktörü olduğu açıklanacak.

Aston Villa, Premier Lig'de şu anda 10 puan ile 16. sırada yer alıyor.

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