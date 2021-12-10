İngiltere Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde yarın Liverpool sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard futbolculuk döneminde uzun yıllar formasını giydiği ve efsanesi olduğu Liverpool'a rakip olacak.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, yarın oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, Steven Gerrard'ın Anfield'a rakip olarak geri dönmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna benzer bir olay yaşadığını belirten Alman teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse, harika bir hikaye. Nasıl hissettiğini biraz tahmin edebiliyorum. Bir süredir bu işi yapıyor ve maçlara nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor, ancak muhtemelen stadyuma adım attığında ya da ilk sahaya çıktığında nasıl hissedeceği hakkında hiçbir fikri yok. Ben de buna benzer şeyler yaşadım. Liverpool ile Dortmund'a geldiğimde... Garip gerçekten garip." ifadelerinde bulundu.

"Bunu Frank Lampard ile Chelsea örneğinde gördük"

Gerrard'ın bir gün Liverpool'un başına geçip geçmeyeceği ile ilgili olarak, Klopp, "Evet, düşünüyorum, kesinlikle düşünüyorum. Tek sorun bunun için doğru an ne zaman? Bu sadece Gerrard ile ilgili değil, bunu Frank Lampard ile Chelsea örneğinde gördük. Benzer bir hikaye. Bence Gerrard şu anda gerçekten iyi gidiyor." sözlerini sarf etti.

"Liverpool teknik direktörü olmadan önce ne yapmanız gerektiğini bilmiyorum"

Gerrard'ın Liverpool'da görev almadan önce bir kendini kanıtlaması gerekip gerekmediği hakkında ise Klopp, "Buna cevap verecek doğru kişi değilim. Bu tür kararları vermek bana düşmez. Liverpool teknik direktörü olmadan önce ne yapmanız gerektiğini bilmiyorum. İnsanların bir şeyler kazanman gerektiğini söylediğini biliyorum, bundan emin değilim. Buradayken bir şeyler kazanmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum." açıklamalarını yaptı.



