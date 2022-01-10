Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Steven Caulker, Daily Mail'e verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

2019'da Aytemiz Alanyaspor 'a transfer olan ve 2.5 yıl Akdeniz ekibinin formasını giyen İngiliz oyuncu, Alanya'da geçirdiği günlerle ilgili, "Alanya'ya giderken dağılmıştım. Kötü durumdaydım ve bu şansı elde ettiğimde iki elle sarıldım. Alanya yaşamak için harika bir yer. Sahile yakın bir yerde oturuyordum, denizi görüyordum ve yılın tamamında güneş vardı. Alanya'nın tedavi edici bir havası vardı ve tüm yaşadıklarımdan kurtulmak için harika bir yerdi." ifadelerini kullandı.

Bu sezonun başında Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan ve Fenerbahçe 'yle anlaşan tecrübeli oyuncu transfer süreciyle ilgili ise, "Büyük bir adım atmak zorundaydım. Bunu çok istedim ve daha iyisini yapabilmek için çok çalıştım. Bunu başarabilmek gerçekten zordu." dedi.





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"ÜLKEME DÖNMEK HARİKA OLUR"

Şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nde kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caulker, tekrar Premier Lig'de ya da ülkesinde forma giymekten memnun olacağını söyledi, "Ülkemden uzak olmamın bir amacı vardı. Bu süreç sorunlarımdan kurtulabilmek için bana bir yol verdi. 3 yıldır iyi durumdayım ve oğluma, aileme ve arkadaşlarıma tekrar yakın olabilmek harika olur."

İngiltere'de daha önce Tottenham, Yeovil Town, Swansea, Cardiff, Liverpool ve Queens Park Rangers'ta oynayan Steven Caulker, bu sezon Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti.

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