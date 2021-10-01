Sezon başında Alanyaspor 'dan Fenerbahçe 'ye gelen daha sonra ise Gaziantep FK'ye transfer olan Steven Caulker, kariyerinde ilk kez Sierra Leone milli takım kadrosuna çağrıldı.

BBC'de yer alan habere göre Caulker Sierra Leone'nin, Günay Sudan, Gambiya ve Fas ile oynayacağı maçlar için milli takım kadrosuna çağırıldı.

SÜRPRİZ ORANLARI KAÇIRMA

Daha önce İngiltere forması giydi

Caulker, kariyerinde daha önce 2012 senesinde İngiltere'nin İsveç ile oynadığı hazırlık maçında İngiltere forması giymişti. FIFA'nın düzenlemelerine göre futbolcunun yalnızca bir hazırlık maçında İngiltere forması giymiş olması nedeniyle Sierra Leone'de oynamasına bir engel bulunmuyor.

Sierra Leone Futbol Federasyonu da konuyla ilgili olarak, gerekli tüm evrakların FIFA'ya teslim edildiğini ve sürecin maçlara kadar tamamlanacağını umduklarını açıkladı.



