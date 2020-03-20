Steve Pope: Futbolcular boşluğa düşer

İngiltere Premier Lig’in ünlü psikoloğu Steve Pope, corona virüsü nedeniyle sporcu sağlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pope, “İlginin merkezinde olmak, rakibi yenmek için mücadele, galibiyet golünü atmak için çabalama rutini bozulan oyuncular boşluğa düşer. Gascoigne, Lazio’da oynarken bana 60 bin taraftar önünde oynadıktan sonra boş apartmana gitmenin zorluğunu kimse anlayamaz demişti” yorumunu yaptı.