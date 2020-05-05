Steve Parish: Premier Lig, hava yolu endüstrisi gibi çökebilir

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish, futbola geri dönülemezse karşı karşıya kalacakları zorlu duruma ilişkin endişelerini dile getirdi.

Parish, Ağustos ayına kadar futbola bir dönüş sağlanmazsa corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden olan hava yolu endüstrisi gibi büyük bir krizin içine girebileceklerini aktardı.

Premier Lig, ilk etapta seyircisiz bir şekilde devam ettirilmek isteniyor ama taraftarların önümüzdeki sezon da maçlara gelememesi durumunda Parish, futbol kulüplerinin ağır zararlar görebileceklerini belirtiyor.

Başkanın hava yolları üzerinden verdiği örnekleme durumun vahametini anlatacak nitelikte. Çünkü corona virüs salgınının dünya çapında vurduğu sektörlerin başında hava yolu endüstrisi geliyor. Son olarak British Airways, 12.000 çalışanı ile yollarını ayırmayı planladı.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Parish, uzun süre futbola dönülememesinin bir kıyamet senaryosu olduğunu ve futbola dönmemenin sonuçlarını insanların net şekilde tahmin edemediklerini belirtti. Premier Lig kulüpleri maddi zarar anlamında hava yolu şirketlerine benzeyebilir değerlendirmesinde bulundu.