Steve Mounie kimdir? Fikret Orman devreye girdi!

Beşiktaş’ta forvet transferi için yoğun mesai harcanıyor. Hem Burak Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11’e girecek hem de golcü futbolcuyu zorlayabilecek bir isim arayan Siyah-Beyazlılar, Steve Mounie için girişimlerini hızlandırdı. Başkan Fikret Orman, İngiltere'de Huddersfield forması giyen 24 yaşındaki Beninli forvet Steve Mounie’yi kiralamak için görüşmelere başladı.

Steve Mounie kimdir?

29 Eylül 1994 doğumlu olan Beninli golcü Steve Mounie, kariyerine Fransız ekibi Montpellier'de başladı. Yavaş yavaş süre almaya başlayan başarılı golcü, 2016 yılında deneyim kazanması için Nimes'e kiralandı. Burada geçirdiği 1 yılda gelişim gösteren ve adından söz ettiren Mounie, Ligue 2'de 11 gol kaydetti. Nimes'de geçirdiği sezonun ardından Montpellier'in as forveti olan golcü oyuncu, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Montpellier'de attığı gollerle dikkat çeken Mounie, 2017'de Huddersfield'a transfer olmuştu.

13 milyon Euro ödendi

38 maçta attığı gol onu İngiliz ekiplerinin gözdesi haline getirdi. 2017-2018 sezonunun başında kariyerinin en büyük sıçramasını yapan başarılı futbolcu, 13 milyon Euro karşılığında Huddersfield'ın yolunu tuttu. Premier Lig'e uyum sağlamakta zorlanan 25 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda ligde ve kupada 32 maça çıkmasına rağmen sadece 2 gol atabilidi.

Kulübüyle kontratı 2021'e kadar devam eden Beninli golcü, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda 4 maça çıkarken, gol ya da asist üretemedi. 1.90 boyunda olan ve fiziği ile ön plana çıkan Mounie'nin piyasa değeri ise 10 milyon Euro.