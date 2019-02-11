Gaziantep Basketbol Takımı'nın sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı Sırbistan asıllı basketbolcu Stevan Jelovac, sağlık kontrolünden geçti.

Gaziantep Basketbol'un yeni transferi Stevan Jelovac, sağlık kontrolünden geçti. 1989 doğumlu ve 2.08 boyundaki Jelovac, transferi öncesinde Medical Park Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım, Kardiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Erhan Yazıcı ve Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Op. Dr. Levent Konukoğlu tarafından muayene edildi.

Başarılı basketbolcu, yapılan testler ve muayenenin ardından Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba’ya ve hastane yönetimine teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı.

İHA